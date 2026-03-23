Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória na visita ao Sporting de Braga (2-1), na 27.ª jornada da Liga. O técnico italiano explicou os festejos mais efusivos do que o habitual e garantiu que «três pontos são três pontos e nada mais».

Reação ao golo sofrido

«Jogámos muito bem, foi um jogo feito por momentos, nos primeiros minutos estivemos com uma intensidade de topo, muito bem com e sem bola, jogámos no campo adversário, fomos corajosos, conta uma equipa muito boa, muito bem treinada, com um futebol única, com passes curtos, acumulam muitos jogadores e é difícil ganhar-lhes bolas. Nós conseguimos. Nos últimos minutos da primeira parte baixámos um bocado o nível, mas não concedemos nada. Na segunda parte soubemos reagir a uma situação que é discutível, mas a nossa reação foi muito boa, a entrada dos suplentes também foi muito boa. Os jogadores de fora… Thiago Silva e Alan eram dois treinadores mais no final do jogo a ajudar-me a puxar até ao fim. Sou sempre muito calmo, mas esta noite, pelo menos durante algumas horas, merecemos celebrar, porque foi um grande jogo e um resultado muito importante.»

FC Porto, com 72 pontos, ultrapassa os da época passada

«Ontem [sábado] disse que temos oito jogos por jogar, agora um a menos. É o que é. Estou muito feliz, claro, daí a minha celebração um pouco fora do padrão. Viemos com claro desejo de vencer, mas é tudo, acabou e temos de dar dias de folga a alguns jogadores, temos ainda muito que vão à seleção e depois quando estiverem todos de volta temos de preparar o Famalicão, que estão muito bem, sobretudo nesta altura. São uma das equipas em melhor forma. Estaremos prontos para os receber no Dragão.»

Importância deste triunfo indo para a pausa das seleções

«É sempre bom, sobretudo quando tens duas semanas de pausa, ter a oportunidade de trabalhar com estas sensações. Mas nada vai mudar do nosso lado. Com a celebração de hoje… viram que todos estavam entusiasmados porque até agora nunca tivemos um minuto, na outra noite fizemos um grande jogo e qualificámo-nos para os quartos de final da Liga Europa, tivemos um ou dois minutos para nos congratularmos e, depois, já havia jogadores a correr no relvado e o staff a preparar o jogo desta noite. O resultado e a celebração desta noite são uma mistura de todas as coisas que fizemos e que não pudemos aproveitar. Às vezes também é bom aproveitar um pouco. Para os jogadores que vão continuar connosco no Olival esta pausa vai ser de trabalho duro, com o mesmo esforço. Estamos num lugar muito bom, em três competições, com desejo de competir até ao fim, mas há dois meses e muita coisa por fazer. É jogo a jogo, trabalho e trabalho.»

O que significaram os festejos?

«Três pontos são três pontos e nada mais. Ter esta capacidade de ir contra estas adversidades que não estão no nosso controlo e como os jogadores encararam cada momento…. O Fofana, pela forma como defendeu nos últimos minutos, é uma fotografia desta equipa. Este sacrifício frente aos nossos adeptos, que nos fizeram sentir em casa, deram-me este luxo de ter 35 segundos de uma celebração extra.»

O Maisfutebol solicitou, mais do que uma vez, a oportunidade para colocar uma questão a Francesco Farioli, mas não recebeu permissão.