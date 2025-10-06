Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate ante o Benfica (0-0), em jogo da oitava jornada da Liga portuguesa:

Batalha tática com Mourinho:

«É um privilégio. Não diria mais do que isso. Penso que já falei do respeito que tenho por Mourinho e claro que estar, digamos, lado a lado com ele, é uma honra e penso que ambos desfrutámos do jogo, na forma como preparámos e gerimos. E o resultado é justo.»

Em termos táticos, entre Sporting e Benfica, qual foi o adversário mais desafiante:

«Ambos. Diferentes, mas ambos. Se formos ao detalhe, estaríamos aqui até à próxima pausa das seleções (risos). Diferentes sistemas, momentos, jogadores, muda completamente o plano. É difícil ir mais ao detalhe. Se tiver paciência, explicar-lhe-ei mais tarde.»

Se tem seguido o Ajax:

«Às vezes vejo jogos. Se recebi mensagens de fãs do Ajax? Não.»

Se é possível um dia mais tarde voltar ao Ajax para completar a missão:

«Sobre isso, penso que não é lugar para debater isso. Quando saí, fui claro para mim sobre o facto de se, no futuro, tiver a oportunidade, será um prazer voltar ao Ajax e definitivamente será o meu único clube nos Países Baixos. Está claro agora e para sempre.»

