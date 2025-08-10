Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fez este domingo a antevisão ao jogo com o V. Guimarães, da primeira jornada da Liga, e falou sobre como a equipa viveu a notícia da morte de Jorge Costa, diretor do futebol do clube.

«Dias muito difíceis para todos nós. Foi difícil lidar com este tipo de emoções. A única coisa que podemos fazer agora, e que está nas nossas mãos, é honrar a sua memória e legado. Quando estamos aqui (Olival) lembramo-nos que estava sempre sentado ali. De alguma maneira ainda vou sentir que vai estar ali», começou por dizer num vídeo partilhado pelo clube.

Questionado sobre o estado da equipa para competir, o técnico confessou que uma notícia tão trágica não é prontamente ultrapassada. Porém, a equipa vai honrar o «ADN» do antigo capitão.

«Não é algo que passa amanhã, no dia ou semana seguinte. É algo que vai ficar ali e tem de ficar ali. Temos de tentar transferir para o campo o ADN dele. Quando voltou para o FC Porto, como diretor, um dos sonhos que tinha era voltar a ver a mística do clube. Uma certa maneira de jogar e comportar. Agora cabe-nos fazer isso», explicou.

Sobre o V. Guimarães, o italiano deixou elogios e garantiu que os dragões vão «jogar com tudo»:

«É um clube que historicamente, especialmente no último período, é um adversário muito complicado. Um clube que tem estado muito bem nas últimas temporadas e sempre a competir pelo top-5. Mudaram o treinador, tal como nós, jogaram muitas partidas e temos de estar prontos para o confronto. Queremos jogar com tudo o que temos».

De recordar que o FC Porto não fez a habitual conferência de imprensa, devido à trágica morte de Jorge Costa, e optou por partilhar um vídeo próprio com os meios de comunicação.

Esta segunda-feira, pelas 20h45, o FC Porto recebe o V. Guimarães, na primeira jornada da Liga. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.