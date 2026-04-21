Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à segunda mão da meia-final Taça de Portugal, frente ao Sporting, esta quarta-feira (20h45), no Estádio do Dragão. O técnico portista abordou as declarações de Frederico Varandas após o Clássico em Alvalade, quando disse que o FC Porto tinha medo de perder o campeonato.

Declarações de Varandas não entraram na preparação do jogo

«Não acredito que precisamos de mais gasolina para estarmos motivados. Não estamos numa posição em que precisemos de barulho ou caos. Estamos muito confiantes sobre quem somos. Sabemos das nossas qualidades, sabemos onde precisamos de melhorar e estamos a trabalhar arduamente para evoluirmos. O resto, a poluição que aparece em certos comentários, não entra na nossa mente nem deve entrar. Quero ver uma equipa que se porta da maneira correta dentro de campo, com agressividade, que entregue uma exibição do mais alto nível fisicamente, mentalmente e taticamente. Mas com zero desejo de vingança. A corrida é connosco e estamos aqui para fazer um grande jogo amanhã e fazer tudo o que está ao nosso alcance para jogar nestas meias-finais com o espírito que os nossos adeptos querem ver. No final, veremos onde estamos. Mas estamos absolutamente desligados em relação às palavras que têm sido ditas nos últimos meses.»