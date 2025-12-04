Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota [3-1] com o V. Guimarães, a contar para a Taça da Liga. Técnico dos dragões comentou a situação de Gabri Veiga, que saiu com queixas ao intervalo.

FC Porto tentou tudo, mas não foi suficiente

«Não tivemos o resultado que queríamos. A parte boa foi o facto de que tentámos tudo para voltar ao jogo. Mas tivemos muitos erros. Tentámos tudo e não foi o suficiente. Faz parte do jogo. Tivemos grandes oportunidades, os nossos momentos. Agora, de novo, como sempre, temos que mudar de página rapidamente. Acho que os adeptos já nos deram o ‘boost’ para mudar de página. Mesmo esta noite, eles foram fantásticos durante o jogo. E especialmente depois do jogo.»

FC Porto desvaloriza a Taça da Liga?

«Não sei, eu não estava aqui antes. Mas tentámos tudo para ganhar o jogo. Não foi o suficiente. Há que virar a página e seguir em frente. Até hoje a noite, é claro, alguns regressos para algumas dinâmicas que, honestamente, me deixaram sem palavras.»

Duas derrotas com dois penáltis sofridos

«Esta época perdemos dois jogos [Nottinham e Vitória] e em ambos os jogos tivemos dois penáltis contra. Então, vamos mudar de página. Agora, precisamos provar que vamos ter a reação certa. Não tenho dúvidas sobre isso.»

Lesão de Gabri Veiga

«Eu perguntei duas ou três vezes como ele se sentia. Ele sentia-se bem, mas depois que ficou frio durante o intervalo... Vi as imagens e não eram muito boas. Infelizmente, neste momento, estamos a pagar um grande preço com as lesões, como se viu hoje com as notícias sobre o Luuk [de Jong]. De novo, é futebol, é parte do futebol. Neste tipo de coisas, nós não podemos realmente fazer nada. O futebol é um jogo de contacto, e o contacto às vezes pode levar a lesões. É hora de outros se levantarem, aproveitarem a oportunidade e provarem que todos estão prontos para jogar.»