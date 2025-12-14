Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estrela da Amadora, desta segunda-feira [20h45] a contar para a 14.ª jornada da Liga. O técnico dos dragões comentou a «baixa» de Zaidu, que vai representear a Nigéria na CAN entre dezembro e janeiro.

Desejo que Zaidu regresse como campeão africano

«As possibilidades são muitas. Primeiro de tudo, estamos felizes pelo Zaidu ir representar o país numa competição tão importante. É claro que não é ideal durante a temporada, mas no final é parte do futebol. Estamos com ele e esperamos que ele se torne campeão africano.»

Há opções para a ausência

«No outro lado, sobre a alternativa. Sim, na posição principal, só o Francisco Moura é o único lateral esquerdo. Mas depois, na realidade, temos o Kiwior, que pode jogar lá. Ele já fez muitos jogos como lateral esquerdo pelo Arsenal. Podemos também jogar com o Martim Fernandes, como fizemos especialmente no início da temporada, quando Francisco Moura esteve lesionado. Temos o Pedro Lima, que é outro jogador que está constantemente a treinar connosco, e neste momento tem minutos na equipa B. Então, acho que são opções e possibilidades que estamos a avaliar.»