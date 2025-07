O FC Porto, que começa a pré-época na sexta-feira – tal como noticiou o Maisfutebol – detalhou na manhã desta quarta-feira o plano de trabalhos de preparação para 2025/26.

O arranque dos trabalhos às ordens do treinador italiano Francesco Farioli começa com «os habituais exames médicos e uma sessão de readaptação ao esforço», segundo informa o FC Porto, em nota oficial, no seu site.

Até dia 21, o FC Porto trabalha no Olival e, dos dias 21 a 25 de julho, realiza o estágio de pré-época na Áustria.

Por confirmar estão os jogos de preparação que o FC Porto vai realizar.