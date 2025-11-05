O defesa Nehuén Pérez e o avançado Luuk de Jong foram as ausências na equipa do FC Porto, no treino da manhã desta quarta-feira, no Olival, na preparação para o jogo ante o Utrecht, da quarta jornada da fase de liga da Liga Europa.

Luuk de Jong está em treino condicionado, já perto de recuperar da entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento lateral interno sofrida num jogo particular ante o Lourosa, a 8 de setembro. Não compete oficialmente desde 30 de agosto, dia da vitória por 2-1 em Alvalade, ante o Sporting, iniciada precisamente com um golo do neerlandês.

O defesa Nehuén Pérez continuou em tratamento e trabalho de ginásio. O central sofreu uma rotura total do tendão de Aquiles, na perna direita, na vitória por 1-0 ante o Nacional, a 13 de setembro.

A sessão desta manhã teve os 15 primeiros minutos abertos à comunicação social, numa manhã de mau tempo no Olival, que até levou a que a iluminação artificial fosse ligada.

Ausência para o jogo nos Países Baixos é também Yann Karamoh, que não está inscrito na UEFA.

Já em solo neerlandês, depois da viagem desta tarde, o treinador Francesco Farioli e o extremo Borja Sainz fazem a antevisão ao jogo, em conferência de imprensa, no Estádio Galgenwaard, às 19 horas (20 horas locais). O jogo está marcado para as 17h45 de quinta-feira.