O FC Porto continua a preparar a visita ao reduto do Gil Vicente, marcada para esta segunda-feira.

Na sessão de treino desta sexta-feira, Francesco Farioli contou com quase todo o plantel, à exceção de Martim Fernandes, que se encontra a recuperar de lesão, e Francisco Moura, que apenas realizou treino condicionado.

Este sábado há novo treino no Olival, sendo que o encontro da segunda jornada tem início marcado para as 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos.

Assista aqui ao vídeo partilhado pelo FC Porto: 

