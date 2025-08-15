FC Porto
FC Porto: duas baixas para Farioli na preparação para o Gil Vicente
Martim Fernandes e Francisco Moura constam no boletim clínico dos azuis e brancos
Martim Fernandes e Francisco Moura constam no boletim clínico dos azuis e brancos
O FC Porto continua a preparar a visita ao reduto do Gil Vicente, marcada para esta segunda-feira.
Na sessão de treino desta sexta-feira, Francesco Farioli contou com quase todo o plantel, à exceção de Martim Fernandes, que se encontra a recuperar de lesão, e Francisco Moura, que apenas realizou treino condicionado.
Este sábado há novo treino no Olival, sendo que o encontro da segunda jornada tem início marcado para as 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos.
