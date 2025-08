Alberto Costa e Jan Bednarek são as duas novidades no onze inicial do FC Porto em relação ao jogo ante o Twente, do passado domingo, no Estádio do Dragão, que terminou com vitória dos azuis e brancos, por 2-1.

Os dois reforços rendem Dominik Prpic e Zaidu na zona defensiva dos dragões. O croata e o nigeriano figuram entre os 17 suplentes da equipa treinada por Francesco Farioli.

O onze inicial conta com cinco reforços: além de Alberto e Bednarek, alinham de início ante a equipa espanhola Victor Froholdt, Gabri Veiga e Borja Sainz.

Dos 29 jogadores apresentados, apenas o reforço-surpresa, o avançado neerlandês Luuk de Jong, não figura na ficha de jogo.

Siga o FC Porto-Atlético de Madrid, ao minuto, no Maisfutebol.

FC PORTO: Diogo Costa (cap.); Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jan Bednarek, Martim Fernandes; Alan Varela, Victor Froholdt; Gabri Veiga, Pepê, Borja Sainz; Samu.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, João Costa e Diogo Fernandes; Zé Pedro, Dominik Prpić, João Moreira, Zaidu, Francisco Moura, Tomás Pérez, Marko Grujić, Eustáquio, Vasco Sousa, Rodrigo Mora, Iván Jaime, William Gomes, Danny Namaso e Deniz Gül.

AT. MADRID: Oblak, Ruggeri, Marcos Llorente, Lenglet, Le Normand; Gallagher, Koke, Álex Baena; Giuliano Simeone, Sorloth, Julián Álvarez.

SUPLENTES DO AT. MADRID: Juan Musso, Johnny Cardoso, Antoine Griezmann, Thiago Almada, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Javi Galán, Carlos Martín, Kostis, Jano Monserrate, Taufik Seidu, Rayane Belaid, Aitor Gismera, Salvador Esquivel.