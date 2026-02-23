Após o triunfo deste domingo, para a Liga, o FC Porto realizou um jogo-treino nesta segunda-feira com o Vizela, da II Liga. O resultado final foi um empate a um golo.

No Centro de Treinos e Formação Jorge Costa, no Olival, os dragões realizaram, à porta fechada, um jogo com duas partes de 30 minutos. Francesco Farioli recorreu a alguns jogadores da equipa B.

Cláudio Ramos, Diogo Fernandes, Tiago Andrade, Luís Gomes, Dominik Prpic, Francisco Moura, André Oliveira, Tiago Silva, Seko Fofana, Rodrigo Mora, William Gomes, Borja Sainz e Terem Moffi foram os utilizados no lado portista. Os restantes jogadores realizaram trabalho de recuperação.

No boletim clínico dos azuis e brancos continua a haver nomes como os de Jakub Kiwior, Nehuén Pérez, Martim Fernandes, Luuk de Jong e Samu. Do lado visitante, não foram divulgados os atletas que participaram no encontro.

William Gomes foi quem marcou o golo dos dragões aos 16 minutos. Yann Kitala voltou a colocar tudo igual aos 60 minutos de jogo.

O FC Porto é líder da Liga com 62 pontos. Joga esta sexta-feira com o Arouca, décimo. O Vizela, por sua vez, está em sexto na II Liga e enfrenta o Desp. Chaves, 11.º, no sábado.