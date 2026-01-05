O FC Porto vai realizar um jogo particular ante o Farense, da II Liga, na sexta-feira, no dia de fecho do estágio que decorre no Algarve, na Quinta do Lago, em Almancil. A confirmação foi feita pelo clube, esta segunda-feira.

A equipa azul e branca, atual líder da Liga com 49 pontos (mais sete do que o Sporting e mais dez do que o Benfica), viaja na manhã de terça-feira rumo ao Aeroporto de Faro, regressando à cidade do Porto na tarde de sexta-feira, após o jogo com o Farense, que será à porta fechada.

O estágio em terras algarvias, que servirá para preparar a segunda metade da época, tem ainda a particularidade de os atletas poderem fazer-se acompanhar das respetivas famílias. Isto numa semana de ausência da competição oficial, uma vez que o FC Porto já não está na Taça da Liga.

O próximo jogo oficial do FC Porto é a 14 de janeiro, quarta-feira, com a receção ao Benfica, para os quartos de final da Taça de Portugal. O clássico tem apito inicial marcado para as 20h45.

