Francesco Farioli chamou António Ribeiro e André Miranda, ambos jogadores da equipa B, para o treino com vista a preparação à receção ao Alverca, em jogo da 32.ª jornada da Liga.

No boletim clínico permanecem Nehuén Pérez, que realiza treino integrado condicionado, Luuk de Jong, André Miranda, também com treino integrado condicionado, e Samu.

O FC Porto recebe, este sábado, o Alverca, nono classificado, às 20h30, numa jornada que pode decidir as contas do campeonato. Em caso de vitória, recorde-se, o FC Porto sagra-se campeão nacional - isto se o Benfica, que joga horas antes (18h00), não perder frente ao Famalicão.

Villas-Boas: «Se Farioli tivesse tido sucesso no Ajax, não estaria no FC Porto»
Só uma equipa europeia iguala FC Porto em termos de golos sofridos
Liga: David Silva apita o jogo que pode dar o título ao FC Porto