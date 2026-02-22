FC Porto
FC Porto faz jogo com o Vizela à porta fechada esta segunda-feira
O FC Porto vai realizar, na manhã de segunda-feira, um jogo de preparação ante o Vizela, da II Liga, à porta fechada.
O encontro marca o início da preparação do jogo com o Arouca, que abre a 24.ª jornada da Liga portuguesa, marcado para as 18h45 da próxima sexta-feira, dia 27.
No mesmo dia, o Sporting recebe o Estoril (20h45), sendo que esta é a jornada que antecede o Benfica-FC Porto, marcado para 8 de março.
Antes do clássico na Luz, há também clássico para a Taça de Portugal, entre Sporting e FC Porto, em Alvalade, a 3 de março, para a primeira mão das meias-finais.
