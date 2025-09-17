O lateral Martim Fernandes e o extremo William Gomes já treinaram integrados, ainda que de forma condicionada, com a equipa do FC Porto, na manhã desta quarta-feira, no Olival.

De acordo com a informação prestada pelo FC Porto, há três nomes que continuam no boletim clínico: Nehuén Pérez segue em vigilância pós-operatória, Alberto Costa fez trabalho de ginásio e tratamento, enquanto Luuk de Jong fez também tratamento.

Os azuis e brancos voltam a treinar na manhã de quinta-feira, dia em que o treinador Francesco Farioli faz, em conferência de imprensa marcada para as 12h30, a antevisão ao jogo com o Rio Ave, que abre a sexta jornada da Liga (sexta-feira, 20h15).

