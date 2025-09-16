Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Alan Varela, Stephen Eustáquio, Victor Froholdt e Rodrigo Mora, internacionais que tiveram utilização significativa nas respetivas seleções, assim como o guarda-redes Diogo Fernandes – que jogou pela equipa B no domingo – regressaram ao Olival esta terça-feira, depois de um dia de folga extra, iniciando assim a preparação para o jogo com o Rio Ave.

Neste segundo treino da semana, tendo em vista a deslocação a Vila do Conde, já não esteve o guarda-redes Gonçalo Ribeiro, que voltou a treinar com a equipa B do FC Porto.



Quem também não conta nesta altura para o treinador Francesco Farioli são os lesionados Nehuén Pérez (alta hospitalar e recuperação pós-operatório), Alberto Costa (tratamento e trabalho de ginásio) e Luuk de Jong (tratamento), além de Martim Fernandes e William Gomes, ambos mais perto da recuperação total, mas ainda em treino condicionado.

A equipa azul e branca, que lidera a Liga, com 15 pontos em cinco jornadas, volta a treinar na manhã de quarta-feira.

O Rio Ave-FC Porto abre a sexta jornada da Liga, está agendado para as 20h15 de sexta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.