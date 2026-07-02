O campeão nacional FC Porto treinou no campo pela primeira vez na nova temporada 2026/27, depois de um dia dedicado aos habituais exames médicos e físicos.

Segundo informações do boletim clínico dos dragões, o avançado espanhol Samu e o médio luso Vasco Sousa realizaram exercícios de treino condicionado. Já o jovem André Miranda fez apenas tratamento.

Os comandados de Francesco Farioli voltam a treinar no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa na manhã desta sexta-feira (dia 3 de julho).