O FC Porto, de Francesco Farioli, interrompeu a série de vitórias consecutivas na Liga com o nulo diante do Benfica e já não vai entrar no topo da lista de melhores arranques da história do futebol português.

Com sete triunfos nas sete primeiras jornadas, o italiano já tinha igualado o segundo melhor arranque do século XXI, dividindo esse feito com outros três treinadores. Sérgio Conceição com o FC Porto (2017/18) e Jorge Jesus (2021/22) e Roger Schmidt (2022/23) com o Benfica. Todos eles também foram travados na ronda 8.

Melhor do que este FC Porto, no novo século, só o Sporting de Ruben Amorim. Na temporada passada, os leões venceram as 11 primeiras jornadas do campeonato. A série durou até o célebre jogo de despedida do treinador, em Braga, antes de assumir o Manchester United. Na 12.ª jornada, já com João Pereira no banco, o Sporting foi derrotado em casa com o Santa Clara (1-0).

Arranque de Farioli ainda longe dos melhores

Mas, se a «Farioneta» ficou perto do melhor início do século na Liga, ainda está bem distante dos melhores começos de temporada em Portugal, no que toca a séries de vitórias consecutivas.

O recorde ainda pertence ao Benfica do inglês Jimmy Hagan, que em 1972/73 venceu as primeiras 23 partidas. Seguem-se as 13 vitórias seguidas do FC Porto de 1939/40, sob o comando do húngaro Mihaly Siska.

A completar o pódio, estão duas marcas do Sporting e uma do Benfica, todas elas de 11 vitórias nos 11 primeiros encontros.

Em 1982/83, com Sven-Goran Eriksson, o Benfica só perdeu pontos à 12.ª jornada. Em 1990/91, liderado pelo brasileiro Marinho Peres, o Sporting também atingiu os 11 triunfos nas primeiras 11 rondas, exatamente a mesma marca da última época da era Amorim.

O top-5 de melhores arranques de sempre na Liga:

1. Benfica, 1972/73: 23 vitórias, com Jimmy Hagan

2. FC Porto, 1939/40: 13, Mihaly Siska

3. Benfica, 1982/83: 11, Sven-Goran Eriksson

Sporting, 1990/91: 11, Marinho Peres

Sporting, 2024/25: 11, Ruben Amorim

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?