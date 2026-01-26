«Foi incrível ouvir 40 mil pessoas a cantar o nome do Samu antes do penálti»
Francesco Farioli fala num resultado importante na Liga antes da decisão na Europa
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, analisa o triunfo por 3-0 frente ao Gil Vicente na flash interview da Sport TV:
Análise ao jogo
«Sabíamos da qualidade do adversário, que tem feito uma grande época. Nos primeiros 20/25 minutos tentámos entrar no jogo, também devido às condições climatéricas, que eram um fator de risco pelo muito vento e a chuva. Tivemos boas oportunidades antes do penálti. É um resultado importante e, agora, temos poucos dias para preparar mais um jogo importante com o Rangers.»
Gil Vicente atrevido, mas Diogo Costa com pouco trabalho
«Não sei como foi a posse de bola. Eles estavam muito atentos, sempre à espera do momento certo para tentarem fechar os espaços interiores. Geriram isso bem nos primeiros minutos, mas crescemos com o jogo e tivemos três ou quatro ações muito boas. Tivemos também alguns momentos em que sofremos, contra uma equipa muito física e com muita mobilidade.»
Exibição de Samu
«Ele esteve bem, mas em alguns momentos talvez tenha exagerado em tentar jogar ao primeiro toque, mesmo tendo a possibilidade de controlar a bola antes de fazer o passe. Mas ele fez um grande jogo e um golo importante. Foi incrível ouvir 40 mil pessoas a cantar o seu nome antes do penálti. Isso diz muito sobre o que é a “Família Portista”. A união, nos bons e nos maus momentos. Não é fácil estar quase dois minutos à espera para bater o penálti. Foi muito importante, estou muito contente pelo Samu. Próximo penálti? Acho que vai ser ele.»
Saída de Alarcón
«O Angel é um jogador em quem confio muito. Teve um início difícil, mas depois do mês de setembro até agora fez coisas muito boas. Ajudou-nos a treinar muito bem e entrou em jogos importantes, sempre com impacto. Estou muito feliz por ele ter esta oportunidade, em que, provavelmente, vai ter mais minutos, o que na sua idade é muito importante. É um rapaz incrível, que vai trabalhar com um treinador muito bom. Esperamos que, no verão, o possamos receber mais maduro e pronto para ajudar a equipa.»