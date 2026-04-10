FC Porto
Há 21 min
FOTOS: Farioli festeja 37 anos (e até teve direito a prenda)
Treinador comemora a data no Olival
AC
Treinador comemora a data no Olival
AC
Francesco Farioli está de parabéns! O treinador do FC Porto comemora o 37.º aniversário esta sexta-feira e os dragões assinalaram a data no Olival.
O técnico italiano recebeu uma placa alusiva a este dia especial pelas mãos de Diogo Costa e ainda foi felicitado pelo presidente André Villas-Boas, como é possível ver nas imagens disponibilizadas pelo FC Porto.
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