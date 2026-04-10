Francesco Farioli está de parabéns! O treinador do FC Porto comemora o 37.º aniversário esta sexta-feira e os dragões assinalaram a data no Olival.

O técnico italiano recebeu uma placa alusiva a este dia especial pelas mãos de Diogo Costa e ainda foi felicitado pelo presidente André Villas-Boas, como é possível ver nas imagens disponibilizadas pelo FC Porto.