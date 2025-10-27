Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview do V+ após a vitória [2-1] frente ao Moreirense:

A equipa sabia das dificuldades que ia encontrar

«Nós entramos num campo em que eles ganharam todos os jogos em casa. Então nós sabíamos as dificuldades deste jogo contra uma equipa que tenta não conceder nada. Sim, o campo é muito pequeno, por isso dificuldades, normal. Depois disso, nós conseguimos considerar o fato de que, se nós acreditarmos que o processo de reconstrução poderá acabar depois de 16 semanas, nós estamos longe da realidade. Não devemos esquecer de onde viemos e os resultados importantes. Vamos em frente.»

FC Porto causa medo aos adversários novamente

«Sim, eu acho que nós jogamos com muito desejo. O verdadeiro comentário depois destes quatro meses de trabalho é que as equipas começaram a ter medo do FC Porto novamente. Começaram a sentar-se e a defender mais baixo. Então, eu acho que esta é uma ótima mensagem para todos nós. Temos de estar orgulhosos do fato de que, depois de poucas semanas, nós estamos a criar mais medo no oponente. E, de novo, bons resultados e vamos em frente.»

Próximo jogo com o Sp. Braga será difícil

«Agora, nós teremos um tempo de uma semana, menos de uma semana, seis dias para analisar bem uma equipa que está em ótima forma na Europa e na Liga. E, sim, para estar pronto para o próximo jogo, que vai ser definitivamente um jogo difícil. E, como já disse, temos uma semana para nos preparar o melhor possível.»