Francesco Farioli já está em Portugal, onde chegou para assinar por duas épocas pelo FC Porto.

O futuro técnico dos dragões aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro às 23h26, vindo num voo da KLM proveniente de Amesterdão.

O italiano chegou acompanhado pela mulher e pelos dois filhos, já envergando cachecóis azuis e brancos. A família vai pernoitar num hotel do Porto e o técnico estará esta sexta-feira no Estádio do Dragão.

Farioli vai assinar um contrato válido por duas temporadas e será o substituto de Martín Anselmi, que na terça-feira já deixou a Invicta e viajou para a Argentina.

O técnico de 36 anos, que terminou o vínculo que o ligava ao Ajax a 30 de junho, será anunciado em breve como novo técnico do FC Porto, tal como o Maisfutebol já noticiou.