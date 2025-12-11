Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-1 ante o Malmö, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga Europa:

Importância da vitória:

«O resultado é importante, ainda que não tenhamos melhorado na classificação. Mas foi importante somamos pontos com equipas que estão atrás de nós e é continuar o caminho face às equipas que estão à frente, penso que a maioria delas ganhou. Estou desapontado com o golo sofrido no último minuto, porque penso que foi um jogo que, pelas ocasiões, podia ter sido uma melhor diferença, penso que merecíamos três ou quatro golos de diferença, que podiam colocar-nos numa melhor posição. Nesse aspeto não estou feliz, mas há que trabalhar, melhorar. Não gostei dos primeiros dez minutos e dos últimos três. Os outros 80 pelo meio foi muito bom, com atitude e vontade.»

Dificuldades na saída com bola. Se se deveu a excesso de confiança:

«Não. O Malmö não jogou no último fim de semana, a liga sueca está parada, o último jogo foi com o Nottingham [ndr: a 27 de novembro] e não sabíamos bem o que eles fizeram nestas últimas três semanas. Nós preparámos seis diferentes cenários de como eles podiam pressionar e o primeiro minuto foi para entender o que era para fazer. É normal. Eu gosto que sejam exigentes, gostávamos de ver a equipa sempre a brilhar. Penso que, tirando os primeiros dez minutos, em que podíamos ter feito melhor, tivemos grandes momentos com bola, jogo interior, o 1-0 surge de uma combinação entre o Pablo e o Mora em espaço curto. Penso que esta noite tivemos grandes momentos.»

Froholdt falha três grandes ocasiões de cabeça. Se vai haver treino de cabeceamentos:

«Não. Ele teve três grandes ocasiões. Em relação ao início de época, comparando o facto de estar a ter mais chegada e o timing sendo melhor, penso que é um passo em frente. Depois, é um jogador que, pelo volume que tem no jogo, se começar a fazer golo em cada ocasião que tenho, o seu valor vai disparar e ele está a crescer de forma fantástica. Há coisas a melhorar, mas estou contente com a sua prestação. Vi boas combinações em espaços curtos, é algo que estamos a tentar trabalhar com ele. Está no caminho certo e que tenha melhores estatísticas no próximo jogo.»