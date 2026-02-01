Francesco Farioli elogia, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, o nível da Liga portuguesa, que os resultados das equipas lusas nas competições europeias ajudam a dar visibilidade, e aborda a maior acalmia do calendário no mês de fevereiro:

Registo notável dos clubes portugueses nas provas europeias

«O que vou voltar a dizer é que isso não me deixa surpreendido, porque quando vim para cá sabia que ia estar numa Liga muito competitiva. Tentámos fazer o nosso trabalho de casa para chegarmos cá preparados. Encontrámos aquilo que imaginávamos, uma Liga competitiva, com adversários fortes, equipas que recentemente estiveram muito bem na Liga dos Campeões. As duas que estão na Liga Europa qualificaram-se diretamente para os oitavos de final. Haver reconhecimento internacional reforça a ideia de quão boa é a Liga, os treinadores portugueses, a capacidade de a Liga desenvolver jovens talentos e atrair jogadores importantes do estrangeiro. Temos de estar felizes com estes resultados desportivos.»

Mês “limpo” em fevereiro

«Vai ser um mês um pouco estranho, porque da última vez em que tivemos um jogo por semana foi em agosto. Será uma mudança de rotina. No papel, parece muito bom, porque nos dará mais tempo para trabalhar e gerir casos individuais, mas temos de estar atentos ao facto de podermos baixar um pouco ritmo. Quando mudamos a rotina, baixar um pouco os níveis de adrenalina é algo que, naturalmente, pode acontecer. Temos de lutar contra essas reações naturais e manter-nos atentos, para maximizar este bloco de três semanas com um jogo por semana. Temos de nos preparar para os últimos meses da época, que vão ser decisivos.»