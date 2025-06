Jovem, ambicioso e com um estilo de jogo atrativo. Francesco Farioli vai ser o novo técnico do FC Porto e assinar contrato até junho de 2027.

O italiano de 36 anos preenche todos os requisitos colocados em cima da mesa por André Villas-Boas, que já o tinha como nome preferencial aquando da sucessão de Vítor Bruno.

Nessa altura, Farioli estava vinculado ao Ajax e indisponível para abandonar o projeto, até porque estava na disputa pelo título dos Países Baixos, que acabaria por perder de forma dramática na última jornada.

Agora, com o técnico livre, acertam-se os derradeiros detalhes para consumar no início de julho, já no arranque formal da nova época 2025/26, a saída de Martín Anselmi e a contratação de Farioli por duas épocas.

Apesar das diferenças, até de sistema de jogo, ambos os treinadores têm semelhanças de perfil e correspondem a uma condição quase obrigatória para Villas-Boas. O presidente do FC Porto tem como prioridade a contratação de técnicos jovens, abaixo dos 45 anos, com sede de conquista, como tantos outros nomes que tiveram sucesso nos dragões – incluindo ele próprio.

Dentro e fora de campo: a cisão entre Anselmi e a estrutura

A aposta é, ainda assim, de risco. Sobretudo após o falhanço que foram os últimos cinco meses de Anselmi, que tem contrato até 2027 e cujo acordo para a rescisão ainda não foi oficializado, já que o argentino se mostrou intransigente na primeira abordagem, tendo exigido a indemnização no imediato pela totalidade do contrato.

Ainda assim, o destino de Anselmi está traçado. O técnico prepara o regresso ao seu país e já tem até viagem marcada.

O argentino de 39 anos desiludiu a estrutura portista pelo futebol apresentado em campo, apesar de não ter podido contar com os prometidos reforços para o sistema, mas também por alguns aspetos no trabalho diário.

Os resultados foram abaixo do esperado (menos de 50 por cento de vitórias em 21 jogos), mas ainda menos animadoras foram as exibições, com a equipa a não apresentar sinais de crescimento em quase meio ano, com uma rara exceção positiva a ser a forma como despontou Rodrigo Mora.

Fora de campo, o trabalho diário também mostrou um claro desalinhamento de perspetivas.

O ainda técnico do FC Porto tinha uma abordagem considerada relaxada em termos de controlo de alguns parâmetros dos atletas no trabalho diário e não articulava de forma rigorosa com a estrutura aspetos considerados relevantes, como a comunicação.

Tudo somado, dada a desoladora prestação do FC Porto no Mundial de Clubes, de onde saiu eliminado sem qualquer vitória num grupo acessível, bem como a crescente contestação dos adeptos, Anselmi está na porta de saída.

Segue-se Francesco Farioli, o futuro treinador do FC Porto.