O FC Porto teve um início de época cem por cento vitorioso, mas as quatro vitórias em quatro jornadas não entusiasmam Francesco Farioli. O treinador dos dragões recordou o mau ambiente que se vivia no clube quando chegou e pediu que toda a gente tenha «os pés no chão». Na antevisão ao Nacional, o italiano abordou ainda as lesões no plantel.

O que espera do Nacional

«Tivemos muitos jogadores com as seleções e é importante reconectar toda a gente aqui nestes dias antes do jogo e continuarmos em frente, sabendo que o que fizemos está no passado. O próximo desafio é o Nacional, uma equipa que está bem, fizeram bons jogos em casa e estamos bem preparados. Costumam jogar em 4-3-3 ou 4-2-3-1, mas com muita variabilidade com bola, diferentes timings de pressão e temos de estar prontos para o desafio.»

Jogadores com a mentalidade certa após a pausa

«Têm de estar, não há outra forma. Para mim é muito claro. Temos também de fazer um teste de realidade, como gosto de dizer. Há dois meses, quando cheguei, lembro-me dos sentimentos, da linguagem corporal das pessoas. E, em dois meses, já temos todos 1,95m, somos loiros e de olhos azuis. Não é essa a realidade. Os jogadores não eram tão maus antes e, provavelmente, não são tão bons agora. O entusiasmo dos adeptos é algo que temos de saber potenciar. Vamos jogar de novo diante de um Dragão lotado e é um privilégio merecermos esse apoio em todos os jogos. O desafio para todos é manter a calma, os pés no chão e continuar a trabalhar muito forte.»

William em dúvida para o jogo

«Ainda estamos a avaliar. Como sempre, levamos para o campo e para o banco jogadores totalmente aptos. Não quero correr riscos se a situação não estiver clara. Se alguém não estiver pronto, temos outros jogadores da equipa principal ou da formação que podem ajudar. Está a treinar individualmente e vamos ver.»

Eustáquio e Gabri Veiga recuperado

«Sim, estão de volta com a equipa. Treinaram com a equipa no último dia. Estão, definitivamente, de volta.»

Pablo Rosario e Pedro Lima como opções para a lateral-direita

«Há diferentes cenários que avaliamos, assim como diferentes jogadores e opções do ponto de vista tático. Vamos ver amanhã. Sobre as lesões, neste período estivemos um bocadinho azarados, porque o Martim [Fernandes], o Francisco [Moura], o Luuk [de Jong], o Eustáquio e o Pepê são todos lesões traumáticas. Depois, quando a manta encurta, expões outros jogadores e a lesão do Alberto [Costa] é um pouco a consequência desta sobrecarga. Como fizemos nos primeiros jogos quando faltou alguém, o outro tem de estar pronto para se mostrar e provar que o que faz aqui todos os dias pode ser transformado em rendimento em campo.»