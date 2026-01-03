Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Santa Clara, deste domingo [18h00], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico portista comentou o «sempre complicado» mercado de janeiro.

Espera que os jogadores rejeitem as ofertas que possam receber

«Claro que o mercado de transferências é sempre um cenário muito complicado, porque uma grande oferta pode chegar nas últimas horas. Então nós nunca sabemos e temos que estar realmente preparados em todos os tipos de cenários. O que eu posso dizer é que eu acho que todos os jogadores que estão aqui estão felizes e querem ficar aqui. Todos compartilhamos o mesmo desejo e a mesma ambição, então eu acho que isso é o que está guiando o nosso projeto. Depois, claro, se algo chegar, eu desejo que meus jogadores desliguem a chamada.»

Pedro Lima vai voltar ao Wolverhampton

«No momento, a única notícia que eu posso lhe dizer é que Pedro Lima vai voltar para o Wolverhampton, porque eles chamaram-no de volta. Nós não pudemos impedi-lo de voltar. Ele é um jogador que esteve muito bem connosco, sempre com uma fantástica atitude, então eu realmente desejo o melhor para o novo desafio que ele terá no Wolverhampton.»