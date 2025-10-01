Francesco Farioli recusou comentar as palavras de José Mourinho que, após a derrota com o Chelsea, considerou os londrinos «melhores do que o FC Porto», o próximo adversário do Benfica na Liga. À margem da antevisão à receção ao Estrela Vermelha, o treinador italiano manteve o foco na segunda jornada da Liga Europa.

Palavras de Mourinho

«Se quiser fazer outra pergunta sobre o Estrela Vermelha, é melhor falarmos deles. O Estrela Vermelha é a única coisa que nos importa.»

Gestão do plantel

«A gestão dos jogadores é sempre muito importante. Quando jogamos seis jogos em três dias e jogámos 45 minutos com dez jogadores na segunda-feira. Claro que o esforço exigido é diferente do normal, mas estamos a trabalhar duro há várias semanas para estarmos preparados para estas coisas. Acredito muito que é importante termos pernas frescas e a mente fresca também. É um fator decisivo, mas o foco está no jogo de amanhã, há muito desejo em termos uma grande noite europeia. A motivação é natural.»

«Se olharem aos minutos dos suplentes vão perceber que já jogaram bastante. O melhor exemplo é o William Gomes. Nas últimas partidas, as maiores contribuições foram dadas por jogadores que saíram do banco. Todos devem contribuir.»

