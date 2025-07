Francesco Farioli é o novo treinador do FC Porto. Os azuis e brancos confirmaram a contratação do treinador italiano de 36 anos na manhã deste domingo.

Tal como noticiou o Maisfutebol, Farioli assina contrato por duas épocas, até junho de 2027, sucedendo a Martín Anselmi no comando técnico dos dragões.

«Francesco Farioli é o novo treinador do FC Porto após rubricar um vínculo contratual válido para as próximas duas temporadas, até junho de 2027», informa o FC Porto, em comunicado.

Farioli treinou o Ajax na última época, tendo perdido o título de forma dramática para o PSV Eindhoven nas últimas jornadas, embora tenha melhorado face ao quinto lugar do clube em 2023/24, época em que orientou o Nice. Antes, treinou o Alanyaspor e o Karagumruk, na Turquia.

Farioli conta também com passagens pelas equipas técnicas de Roberto De Zerbi no Benevento e no Sassuolo, antes de ter rumado à Turquia para ser treinador principal. Também conta, na sua carreira, com passagens por clubes de escalões secundários de Itália – Margine Coperta, Fortis Juventus e Lucchese – como treinador de guarda-redes.

O novo treinador dos azuis e brancos tem apresentação agendada para esta segunda-feira, pelas 12 horas, no Auditório José Maria Pedroto, no Estádio do Dragão.

𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫 ⌛ Aqui está o nosso novo treinador 💙



Bem-vindo, Francisco Farioli 🤝 #SeguimosJuntos — FC Porto (@FCPorto) July 6, 2025

Lino Godinho fechado para adjunto, Lucho em negociação

Para lá da oficialização de Farioli este domingo, a constituição da equipa técnica está a ser trabalhada pelo FC Porto. Ao que o Maisfutebol apurou, o português Lino Godinho está fechado para ser o adjunto luso de Farioli.

Por outro lado, o regresso do argentino Lucho González ao Dragão, depois de ter representado o FC Porto como jogador, está próximo. Agora, no papel de adjunto.

Lino Godinho, de 39 anos, foi adjunto do Torino na época passada, depois de duas épocas como adjunto no Veneza. Prepara o regresso a Portugal três anos depois de ter sido adjunto na Académica. Lino Godinho e Farioli cruzaram-se profissionalmente na Aspire Academy, do Qatar, entre 2015 e 2017.