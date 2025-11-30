Francesco Farioli, treinador do FC Porto, faz o rescaldo do difícil triunfo frente ao Estoril (1-0), para a 12.ª jornada da Liga, na flash interview da Sport TV:

Análise ao jogo

«Estoril foi uma das melhores equipas que jogou aqui, em termos de organização e de qualidade individual. O jogo foi intenso, mas isso faz parte. Tivemos as nossas oportunidades para capitalizar o resultado mais cedo, mas foi um jogo exigente, como esperávamos. É um resultado importante, que nos faz avançar.»

Estoril surpreendeu?

«Sabíamos que eles mudam muito, na parte tática, mas também nas caraterísticas dos jogadores. Eles são muito rápidos, constroem muito baixo e isso cria problemas. Especialmente num dia em que não estivemos tão brilhantes como o costume, depois de um jogo intenso na quinta-feira à noite. Na segunda parte, gerimos muito melhor a posse de bola e os momentos em que não a tivemos. Parabéns ao Estoril pela exibição, mas esta foi uma vitória importante para nós.»

Paragem ao minuto 32 para falar com os jogadores

«Foi um momento do jogo. O Diogo (Costa) sentiu alguma coisa na perna e foi uma oportunidade para conversar com alguns jogadores.»

Luuk De Jong saiu magoado

«Sentiu algo numa ação, temos de avaliar nas próximas horas. Não é exatamente no mesmo local (da última lesão), mas temos de avaliar.»

Dezembro vai ser muito intenso

«Contra um adversário como o de hoje, com vários jogadores pequenos que combinam muito, se não estiveres com frescura… Na quinta-feira à noite tivemos um jogo contra uma equipa muito física, fizemos uma grande exibição e é normal que não estivéssemos estado tão frescos e reativos. Não é uma desculpa, é algo com que temos de saber lidar. Às vezes será mais físico, noutras mais mental. Não é fácil recarregar baterias a cada três dias. Analisando as últimas duas épocas, onde estivemos e onde estamos agora, só temos de dizer muito obrigado e agradecer bastante a estes rapazes. Apesar de termos de melhorar em muitas coisas.»

O que se passou no final do jogo?

«Não sei. São as emoções do jogo, é o normal. Não vi grande drama. Foi apenas isso.»