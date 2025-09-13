Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Nacional, em jogo da quinta jornada da Liga:

Prestação dos médios e dos avançados a ganhar a bola:

«Talvez não tenha sido o melhor jogo a pressionar e a recuperar a bola em zonas altas, mas quando trazemos tantos jogadores de novo na mesma altura, às vezes o timing pode não ser perfeito e, quando não é perfeito, às vezes é difícil recuperar a bola. Mas já mencionei que temos de dar os parabéns ao Nacional, a forma como jogaram e a qualidade que trouxeram ao jogo e para nós é um alerta, vamos jogar muitos jogos difíceis na Liga e na Liga Europa e não podemos baixar o nível.»