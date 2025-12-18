Francesco Farioli, treinador do FC Porto, aborda, à Sport TV, o jogo frente ao Famalicão, que os dragões venceram por 4-1, para a Taça de Portugal:

Análise ao jogo

«O jogo foi complicado, especialmente na primeira parte. O Famalicão jogou muito bem com bola, foi corajoso, fez um grande jogo. Nós também fizemos uma boa exibição. Na segunda parte, acelerámos no momento certo, tivemos bons momentos com a bola. Quando não a tínhamos, nem sempre foi fácil recuperá-la, mas marcámos o primeiro golo após uma pressão alta. Foi um grande jogo e seguimos em frente.»

Muitas mexidas na equipa

«Para nós, todos são importantes. Temos de manter os jogadores todos a um certo nível. Temos de nos manter no topo das nossas capacidades, depois a individualidade pode ajudar-nos a ganhar jogos. Mas a prioridade é sermos sempre competitivos.»

Kiwior entrou para defesa-esquerdo

«Espero que o Francisco Moura esteja bem. Foi uma pancada forte, mas espero que esteja bem. (Kiwior) é uma possibilidade (para jogar como lateral-esquerdo), ele já fez muitos jogos nessa posição no Arsenal, até na posição 6. É um jogador inteligente e pode desempenhar diferentes papéis.»

Golo de Pepê

«Para o Pepê, foi importante (marcar). Ele tem feito grandes jogos, com muitos sprints para trás, recuperações de bola, defendendo com grande qualidade, mas é um avançado com um grande talento e precisa dos seus golos e assistências. Todos sentimos a responsabilidade para que ele regressasse à lista de marcadores. No último jogo, pedi-lhe para bater os penáltis, mas ele respeitou a hierarquia e deu-o ao Samu. Provou o homem que é. Hoje, foi uma libertação para ele. Para nós, celebrámos muito porque ele é um rapaz impecável e merece o golo de hoje, e esperemos que mais no futuro.»

Muitos protestos no possível penálti perto do intervalo

«É desapontante o que aconteceu. Gostaria de dizer muitas coisas, mas é melhor manter as coisas para comigo. A imagem é muito clara. Talvez não tenha havido ligação (do VAR com o árbitro) por estar a ver outro canal… O meu silêncio fala mais do que qualquer palavra.»