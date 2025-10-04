Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, da oitava jornada da Liga:

Apoio dos adeptos

«Quando cheguei há três meses, e não me quero repetir, lembro-me dos sentimentos em volta do Olival, do Dragão e do Porto. Senti muita confiança desde que cheguei, ainda antes das primeiras sessões de treino. Senti muita confiança naquilo que estávamos a fazer e vi nisso uma responsabilidade extra. O resto foi crescendo dia após dia. Ainda recordo o primeiro amigável no Dragão, frente ao Twente, o dia da apresentação com o Atlético Madrid, e todos os jogos oficiais. O sentimento melhora a cada dia, mas como disse, o facto de os adeptos estarem connosco não é de desvalorizar, temos de gerar neles mais atenção, paixão e coragem naquilo que fazemos, porque é isso que eles querem ver. É o que queremos dar-lhes já amanhã, contra um adversário muito difícil».

Melhor início da carreira?

«Os recordes pessoais não interessam. Tudo o que estamos a fazer e a conseguir vem do esforço de muita gente. Já mencionei o trabalho de toda a gente no clube. Estive doente nestes últimos dias e eles [adjuntos] ajudaram muito na minha ausência. É uma boa imagem do que o Porto é, uma cidade onde as pessoas acordam cedo pela manhã para ir trabalhar e voltam muito tarde e cansadas para junto da família. Nós temos de representar a cidade. É este o espírito, tudo o resto não conta. O que é importante é como vamos continuar o nosso caminho».