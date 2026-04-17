Após a derrota com o Nottingham Forest (1-0) que ditou a eliminação na Liga Europa, Francesco Farioli evitou responder a uma pergunta sobre um momento que irritou os dragões no City Ground.

Já na segunda parte, faltou uma bola num dos cones próximos ao banco dos portistas. Teve mesmo de ser Lino Godinho, adjunto de Farioli, a ir buscar outra bola para a colocar no local indicado e para que o jogo retomasse rapidamente. O momento, de resto, valeu um protesto do FC Porto junto do quarto árbitro.

Na conferência de imprensa, Farioli escapou ao tema. «Vamos concentrar-nos jogo, porque, depois de uma exibição deste nível, é disso que devemos falar.»