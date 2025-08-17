O tema da liderança tem sido omnipresente nas interações de Francesco Farioli com os jornalistas, depois de uma época em que a equipa navegou à deriva durante grande parte dela.

Na antevisão ao duelo com o Gil Vicente, o treinador dos Dragões revelou que nas conversas iniciais que teve com André Villas-Boas, presidente do FC Porto, «um dos tópicos principais foi construir um grupo forte, com jogadores com identidade forte e comprometidos com o clube».

«Nos jogadores que contratámos, e nos que vamos contratar, esse é um elemento fundamental, importante para a nossa evolução», acredita o treinador, que falou dos novos líderes no plantel portista.

«Aos que já tínhamos, como o Diogo Costa e o Eustáquio, acrescento o Cláudio [Ramos] e o Alan Varela, os capitães da equipa, mais o Bednarek e o De Jong. O Luuk foi capitão durante muitos anos, tal como o Bednarek o é na Seleção da Polónia. Têm uma liderança e mentalidade fortes».

