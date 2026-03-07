A presença de Jan Bednarek no Clássico da Luz não está totalmente descartada. No entanto, o treinador do FC Porto, Francesco Farioli, assumiu que o central polaco «está no limite», após a pancada que sofreu de Luis Suárez e que forçou a substituição em Alvalade. Por outro lado, Thiago Silva está totalmente recuperado de lesão.

Condição física de Jan Bednarek

«Vamos treinar esta tarde e vamos ver a condição dele. Ontem [sexta-feira] ele não treinou. É uma situação que está no limite e, se jogar, vai precisar de um bom analgésico, porque a pancada foi forte. O Jan é um jogador que claramente quer fazer parte do jogo, ao nível de aptidão física não há problema, apesar de ter falhado os dois últimos treinos. Mas claro que precisamos de ver se esta confortável e se hoje consegue fazer tudo com a equipa. Depois, nas próximas horas terei de tomar a melhor decisão.»

Thiago Silva já está disponível

«O Thiago está a recuperar, tem feito todo o treino com a equipa. Está a voltar ao melhor nível e estamos muito felizes por tê-lo de volta.»

Entrevista de Thiago Silva

«Penso que é notável um jogador com a experiência dele ter chegado há dois meses e ter tido logo uma impressão de família e energia. Esses são os nossos principais valores, é isso que vemos na cidade. Estamos a reconstruir o FC Porto, uma mentalidade forte no clube. Podemos dizer que o FC Porto está a voltar, mas estamos no início.»