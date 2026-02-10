Declarações de Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate, no Estádio do Dragão, frente ao Sporting:

O FC Porto pode ajudar a voltar à seleção no Mundial?

Esperamos ajudá-lo a jogar no Mundial. Na primeira conversa que tivemos ele revelou-me que é um sonho que ele tem. Esperemos providenciar-lhe a plataforma melhor para convencer Ancelotti. Hoje disse-lhe para falar antes do jogo. Ele fez um discurso e quase todos deixámos o balneário quase todos de lágrimas nos olhos. Ele tem 41 anos e continua a tomar notas do que debatemos. Tem dúvidas sobre futebol e vem tirá-las. É muito humilde. Para mim, como jovem treinador, é um privilégio trabalhar com um jogador como ele. Espero que nos ajude nos nossos objetivos e dar-lhe a oportunidade de fazer parte da seleção do Brasil no Mundial.»