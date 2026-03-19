Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante o Estugarda, que valeu o apuramento para os quartos de final da Liga Europa:

Jogo:

«Nos dois jogos, penso que criámos o suficiente para justificar o nosso apuramento. Claro que nunca é fácil bater uma equipa das cinco melhores ligas, uma equipa que está no topo da Bundesliga. Temos de estar contentes pelas exibições individuais e coletivas, claro que o Diogo Costa fez um jogo fantástico. Foi, de certa forma, uma forma de homenagear Silvino, que teve um papel importante na história do FC Porto como guarda-redes e técnico. Mesmo com algumas questões físicas nas costas, fez por jogar e fez um grande jogo. E tivemos uma masterclass de Bednarek e Thiago Silva a defender a área, 1000 jogos é uma marca incrível, se pensarmos dá uma média de 50 jogos em 20 épocas, é surreal. Não temos muito tempo para celebrar, disse aos jogadores que até à meia-noite podem celebrar, mas depois vamos jogar contra o Sp. Braga, que é uma equipa fantástica e temos de dar toda a nossa energia para o jogo no fim de semana.»

Sobre os seus números nas provas europeias, 17 vitórias em 28 jogos europeus e primeira chegada como treinador aos «quartos»:

«É um feito importante, penso que até agora a experiência europeia foi boa. Qualificámo-nos no top-8 diretamente, o que era um objetivo. E chegámos aos quartos de final num emparelhamento que não é fácil, porque jogámos contra uma equipa de topo da Bundesliga e vamos jogar, de novo, contra o Nottingham, que na época passada terminou no topo da melhor liga do mundo, investiu mais de 200 milhões de euros no verão e tem um treinador muito bom e experiente que conhece bem o FC Porto e escreveu páginas memoráveis aqui. Vamos passo a passo, com a ambição de jogar todas as nossas cartadas, mas com pés assentes na terra e com a nossa humildade, que penso que é sempre a nossa melhor amiga.»