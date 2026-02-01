Francesco Farioli, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Casa Pia, da 20.ª jornada da Liga:

Dificuldades esperadas numa semana difícil para Portugal

«O relvado, muito provavelmente, não vai estar nas condições ideais, mas aquilo por que passou o país nos últimos dias deixa-nos mais preocupados. Há uns dias, no meu país, aconteceu algo de semelhante, especialmente na cidade da minha esposa, onde uma tempestade destruiu tudo. Hoje, ver na televisão muitas pessoas sem as suas casas, que perderam muitas coisas, algumas a sua própria vida, é doloroso. Para o jogo de amanhã, se o relvado não estiver nas condições ideais, não vai ser um problema que possamos comparar com aquilo com que o país está a lidar neste momento.»

Importância do jogo com Clássico com o Sporting à porta

«Sou muito repetitivo e chato na forma como repito a ideia de jogo a jogo. Esse é o nosso mantra, a nossa forma de abordar as coisas. Despendemos muito tempo, nos últimos dias, para preparar o jogo como Casa Pia, que mudou recentemente de treinador. Temos só dois jogos com o treinador novo, por isso tivemos de ver jogos dele no Vizela, onde fez um trabalho excecional, levando a equipa da III Divisão à Liga. Vimos também jogos mais recentes, no Vitória e alguns no Brasil, para tentarmos ter uma noção mais clara e estarmos preparados para eventuais adaptações, sabendo que o Casa Pia foi construído para jogar com três (defesas-centrais), mas também houve experiências em que jogaram com uma linha de quatro defesas. Por isso, estamos preparados para possíveis variações. No último jogo marcaram três golos em 60 minutos. É uma equipa com velocidade na frente, forte na transição e muito física. As bolas paradas vão ser importantes. A forma como vamos entrar e que energia vamos conseguir colocar no jogo vai ser um fator importante.»

Importância de uma almofada de sete pontos no Clássico

«O que é importante é manter o nível e seguirmos o nosso trajeto. Entendo a perceção exterior de que todos já estão a olhar para 9 de fevereiro, mas um passo importante tem de ser dado no dia 2 de fevereiro porque o Casa Pia vai ser um jogo difícil, num campo difícil. Não vamos mudar o nosso foco nem mudar a equipa em função do futuro próximo. O mais importante é o presente, e o presente é o Casa Pia.»