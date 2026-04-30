Villas-Boas: «Se Farioli tivesse tido sucesso no Ajax, não estaria no FC Porto»
Presidente dos azuis e brancos diz que o italiano lhe chamou a atenção como treinador quando esteve no Nice
O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, constatou que se o treinador Francesco Farioli tivesse tido sucesso com o título de campeão dos Países Baixos pelo Ajax, «não estaria» nos azuis e brancos esta época, referindo ainda que o técnico italiano despertou a sua atenção quando comandou o Nice, em França, onde Villas-Boas também foi treinador, no Marselha.
«Farioli é um treinador que merecia ter tido sucesso no Ajax, mas que se tivesse tido sucesso no Ajax, seguramente não estaria no FC Porto nesta altura. Portanto, acho que a forma como se dá o fim desse campeonato, não invalida a qualidade do treinador, o seu método, a sua liderança, a forma como lutou por aquele campeonato até ao fim. Mas tornou-o disponível no mercado e encetámos os contactos necessários para trazê-lo para o FC Porto», referiu Villas-Boas, em declarações à Renascença.
«Eu ganho consciência do treinador Francesco Farioli mais pelo seu trabalho em França, quando se afirma finalmente como treinador, como alguém revolucionário nas ideias, no método e na afirmação das suas lideranças», disse ainda o dirigente dos azuis e brancos, que também respondeu sobre o título nacional que os dragões podem conquistar já neste sábado.
«Eu quero celebrar no fim do campeonato com o título nas mãos. Portanto, vamos levando cada jogo, passo a passo», afirmou.