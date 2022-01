O jogador do FC Porto, Francisco Conceição, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Estoril (3-2), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

«Sabíamos que o jogo se tinha tornado difícil na primeira parte, não estávamos no nosso ritmo, mas na segunda parte mostrámos toda a nossa qualidade. Tudo o que podemos fazer ficou vincado na segunda parte.

[Como vai ser daqui para a frente com a liderança isolada?] Estarmos na liderança não muda nada, vamos sempre estar jogo a jogo e lutar sempre pelos três pontos.

[Abraço ao pai, Sérgio Conceição, no festejo do golo] Sim, festejei com o treinador como festejei com todos os meus colegas de equipa. Queremos continuar assim para no fim sermos campeões.»