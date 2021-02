Sérgio Conceição voltou ser questionado sobre o papel do seu filho Francisco, que tem sido decisivo nos últimos jogos do FC Porto, e acerca da possibilidade de vir a ser titular.

«Se Francisco está preparado para 90m na Liga? Está. Porque não haveria de estar? Faz parte do grupo, quando eu achar que é o momento certo de utilizar determinado jogador, utilizo, quando eu achar que deve ficar no banco ou na bancada, fica», começou por dizer Sérgio Conceição, reforçando: «Eu entro no Olival é muito simples: fecho a cortina e sou treinador do FC Porto [...] É claro que está preparado para a I Liga e para 90 minutos. A II Liga é extremamente competitiva.»

Sérgio Conceição queria virar a página, mas não resistiu em partilhar uma história: «O meu filho vive em minha casa, mas vem para o treino por ele. Não tem carta ainda. Vem de táxi, com os irmãos... Eu trouxe-o para o treino uma vez, mas deixei-o ali em cima e ele ficou com uma azia dos diabos. Ainda hoje aconteceu com os dois. Entro no Olival, mas quero entrar como treinador do FC Porto. Não como pai do Francisco, do Sérgio, do José… Quem é o outro? O Moisés. São muitos…» [risos]

Conceição foi ainda questionado sobre se revê em Francisco Conceição as qualidades que tinha quando ele próprio era futebolista: «Não quero falar mais sobre isso», começou por dizer, mas acabou por conceder: «A atitude, a forma apaixonada como sente o futebol penso que é por aí. De resto, não tem muito que ver comigo.»

O técnico portista aproveitou também para dar publicamente os parabéns ao capitão Pepe, que hoje completa 38 anos: «Quero dar os parabéns ao Pepe. Já lhe dei pessoalmente. É o nosso capitão e desejo-lhe muitos anos como jogador… Quer dizer, como jogador mais ou menos. [risos] Mas muitos anos de vida.»