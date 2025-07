FC Porto e Juventus já chegaram a acordo para a transferência de Francisco Conceição. Porém, a concretização do negócio está agora nas mãos do jogador, segundo apurou o Maisfutebol.

Ou o internacional português apresenta esta quarta-feira um documento em que abdica dos 20 por cento do seu passe – cláusula que salvaguardou aquando do seu regresso ao Dragão vindo do Ajax, ainda com a anterior administração –, ou André Villas-Boas não aceitará fechar o acordo.

Nesta terça-feira, FC Porto e Juventus acertaram o valor da transferência em 32 milhões de euros.

O valor está acima dos 30 milhões – valor da cláusula de Francisco entre 15 de junho e 15 de julho, antes de aumentar para 45 milhões – porque o FC Porto entende que deve ser compensado pela amortização do pagamento em várias tranches por parte do clube italiano.

A bola está, agora, do lado do extremo de 22 anos, que terá de assinar um documento em que abdica de 20 por cento do passe, tal como o nosso jornal avançou. Ou seja, de 6,4 milhões de euros.

Recorde-se que o empréstimo de Francisco Conceição à Juventus, na última época, já rendeu 10 milhões de euros ao FC Porto – sete milhões fixos e três milhões pelo apuramento dos italianos para a Liga dos Campeões. Nesse período, Conceição fez sete golos e quatro assistências, tendo participado em 40 jogos; números que convencem os «bianconeri» a avançar para a contratação em definitivo.