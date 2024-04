O FC Porto comunicou na terça-feira a contratação em definitivo de Francisco Conceição por 10 milhões de euros, mas, segundo apurou o Maisfutebol, o acordo já estava fechado automaticamente desde o dia 12 de março. Ou seja, o anúncio foi feito 42 dias depois.

No empréstimo acertado com o Ajax, que tinha validade até junho de 2024, os dragões aceitaram que a compra obrigatória fosse efetivada assim que o jovem extremo completasse 25 jogos, tendo feito pelo menos 45 minutos em cada um deles. Sendo exatamente isto, esse 25.º jogo foi alcançado no domingo, ante o Casa Pia.

Porém, o nosso jornal apurou, entretanto, a existência de uma cláusula extra no documento: cada dois jogos abaixo de 45 minutos contavam como um jogo no cálculo geral mencionado acima. Francisco fez 14 jogos com 45 ou menos minutos, o que dá sete jogos para o cálculo geral. Sendo assim, o internacional português atingiu as 25 partidas na segunda semana de março, diante do Arsenal, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Vendido ao Ajax por cinco milhões de euros e agora recomprado pelo dobro na temporada seguinte, Conceição - que é dos principais destaques da equipa nos últimos meses - ficou ainda com 20 por cento de uma futura venda.

Aos 21 anos, Francisco Conceição assinou um novo contrato com o FC Porto até junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.