O FC Porto fechou este sábado o empréstimo de uma temporada (até junho de 2025) de Francisco Conceição à Juventus e, segundo confirmou o Maisfutebol, o acordo não prevê uma opção de compra.

Para garantir a contratação do extremo português, o emblema italiano aceitou pagar uma taxa de 7 milhões de euros e pode desembolsar ainda mais 3 milhões de euros, caso a equipa consiga o apuramento à Liga dos Campeões de 2025/26. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio e confirmada pelo nosso jornal.

A totalidade do ordenado do jogador de 21 anos vai ser suportada pela Juventus, que, inicialmente, tentou as contratações de Galeno e Pepê, ambos também jogadores dos dragões.

Francisco Conceição, recorde-se, tem contrato válido com FC Porto até junho de 2029 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

