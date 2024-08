O extremo Francisco Conceição está fora das opções do FC Porto para a receção ao Rio Ave, da 3.ª jornada da Liga (sábado, 18h00), apurou o Maisfutebol.

Francisco Conceição esteve ausente devido a lesão no início da época, esta semana já trabalhou sem limitações e participou em contexto de jogo no teste com o Petro de Luanda no Olival, na terça-feira.

Porém, não é desta, ao quarto jogo oficial da época, que Conceição será opção para o treinador Vítor Bruno, que dentro de menos de uma hora (17h00) antevê a receção à equipa de Vila do Conde, em conferência de imprensa.