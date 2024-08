O FC Porto empatou na manhã desta terça-feira a um golo ante o Petro de Luanda, atual tricampeão de Angola, em jogo de preparação disputado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

O extremo brasileiro Pepê marcou para o FC Porto e Julinho para o Petro de Luanda, equipa treinada pelo português Ricardo Chéu e que está a fazer um estágio de pré-época em Portugal. A sessão durou 80 minutos.

Entre os jogadores utilizados, nota de destaque para o regresso de Francisco Conceição às opções em contexto de jogo, ainda que de preparação. Ausente dos primeiros três jogos oficiais da época, devido a lesão, o extremo tinha evoluído na segunda-feira para treino integrado condicionado, mas continua no boletim clínico, tal como Iván Marcano (trabalho de ginásio e tratamento) e Zaidu (treino condicionado).

O treinador Vítor Bruno utilizou o seguinte onze inicial: Cláudio Ramos, João Mário, David Carmo, Wendell, Marko Grujić, Stephen Eustáquio, Romário Baró, André Franco, Gonçalo Borges, Pepê e Toni Martínez. Além destes 11 e de Francisco Conceição, houve mais 12 jogadores utilizados no decorrer do encontro: Diogo Costa, Samuel Portugal, Martim Fernandes, Zé Pedro, Otávio, Alan Varela, Vasco Sousa, Iván Jaime, Nico González, Galeno, Danny Namaso e Fran Navarro.

O FC Porto volta aos treinos na quarta-feira, a partir das 10 horas, no Olival, de olhos postos na receção ao Rio Ave, em jogo da 3.ª jornada da I Liga, agendado para as 18 horas de sábado, no Estádio do Dragão.

O Petro de Luanda prepara a Supertaça de Angola frente aos Bravos do Maquis, agendada para 31 de agosto.