O Leipzig posiciona-se como o maior interessado em Francisco Conceição e tem o extremo do FC Porto no topo da sua lista de possíveis reforços. No entanto, há nesta altura um detalhe que faz toda a diferença: o internacional português só será opção se Dani Olmo sair.

Ora o espanhol, depois de ter dados nas vistas no Euro 2024, tem vários pretendentes, com Barcelona e Man. City à cabeça, decorrendo nesse sentido negociações para a transferência do médio ofensivo.

Quando isso acontecer, o Leipzig deverá então avançar para Francisco Conceição. Pelo menos é essa a ideia dos dirigentes alemães, que estão decididos a avançar com uma proposta concreta e firme para contratar o jovem.

Francisco Conceição, recorde-se, apresentou-se ontem, quinta-feira, no Olival, depois de um período de férias após o Euro 2024, tendo aproveitado a ocasião para conversar, tal como os restantes internacionais, com o presidente André Villas-Boas.

Depois da saída conturbada do pai, Sérgio Conceição, do comando técnico da equipa, Francisco Conceição está disponível para continuar a dar o melhor pelo FC Porto, mas a sua vontade mais forte passa por procurar um novo rumo para a carreira.