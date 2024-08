O FC Porto voltou a recusar uma investida da Juventus por Francisco Conceição, sendo que, desta vez, o clube italiano tentou um empréstimo com obrigação de compra, sabe o Maisfutebol.

Na nova proposta, os italianos estavam dispostos a aumentar o valor da taxa de empréstimo e, no fim, garantir em definitivo o jovem extremo de 21 anos, num valor global (com fixos e variáveis) na casa dos 30 milhões de euros. Não houve qualquer acordo, mas as conversas entre todas as partes envolvidas continuam.

Os dragões continuam a priorizar uma venda do jogador, que está blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. No caso de um eventual empréstimo com obrigação de compra, os moldes precisam ser melhorados de forma significativa, segundo apurou o nosso jornal.

A primeira oferta rejeitada de empréstimo da Juventus pelo camisola 10 portista, recorde-se, estava nos 5 milhões de euros de taxa, com outros 5 milhões de euros por objetivos. A compra, no entanto, não era obrigatória. Era, sim, opcional - por 20 milhões de euros.

Mesmo recuperado de lesão, Francisco Conceição está fora da convocatória do próximo jogo do FC Porto, contra o Rio Ave, no Dragão.