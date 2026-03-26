«Fico feliz que o FC Porto esteja em primeiro e espero que consiga ser campeão»
Extremo da Juventus e da Seleção, Francisco Conceição, mostra-se atento à Liga portuguesa
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Conceição: «Espero que o FC Porto consiga conquistar o campeonato»
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Conceição: «Cristiano Ronaldo faz falta a qualquer seleção do mundo»
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Conceição: «Ochoa joga com o meu irmão no Chipre, conheço-o bem»
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«Mexicanos são aguerridos, joguei com Corona ou Jorge Sánchez»
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«Liverpool? Fala-se num grande clube, mas já jogo noutro grande clube»
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Conceição: «Estar no Mundial é um sonho, um objetivo meu»