O extremo português Francisco Conceição, atleta da Juventus, falou em conferência de imprensa esta quinta-feira, no México, a dois dias do jogo de Portugal ante a seleção mexicana. Conceição foi questionado sobre se tem acompanhado a Liga portuguesa em 2025/26 e deixou os seus votos para o FC Porto, atual líder do campeonato e o seu anterior clube:

Se tem acompanhado o campeonato português e como olha para a Liga:

«Claro que olho para o futebol português, é o meu país e gosto sempre de acompanhar. A única coisa que posso dizer é que fico feliz que o FC Porto esteja em primeiro e espero que consiga conquistar o campeonato.»

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